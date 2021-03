Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen Eine Person ist noch flüchtig

Bislang drei Tatorte bekannt

Rinteln (ots)

(swe). Am 25.03.2021 wird um 02.40 Uhr durch eine Sicherheitszentrale ein Einbruchalarm im Gymnasium Ernestinum gemeldet. Umgehend fahren Beamte aus Rinteln und Bückeburg das Schulgebäude ab. Noch während einer Umschau um das Gebäude können zwei Täter beobachtet werden, die aus dem Gebäude aus einem aufgehebelten Fenster flüchten. Einer kann über einen Bauzaun flüchten, der zweiten Täter, ein 29-jähriger Georgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland, kann festgenommen werden. Gegen ihn liegen mehrere Haftbefehle vor. In Tatortnähe kann noch ein Pkw beschlagnahmt werden, der möglicherweise zum zweiten Täter gehört. Weitere Einbruchdiebstähle werden gemeldet in der Gärtnerei "Zech" und in einem Objekt am Dingelstedtwall. In Tatortnähe des Gymnasiums können durch die eingesetzten Beamten noch diverse Gegenstände wie etwa ein Kuhfuß und Diebesgut aufgefunden werden, die der zweite Täter auf der Flucht vor der Polizei zurückgelassen hat. Wer Hinweise über den Aufenthaltsort des flüchtigen Täters geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern noch an. Über die Schadenshöhe kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Auch ist noch nicht bekannt, ob weitere Tatorte in Rinteln oder Umgebung betroffen sind.

