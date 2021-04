Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich/Kempen: Mehrere Verdachtsfälle: Ohne Führerschein, dafür aber unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Willich/Kempen: (ots)

Am Ostermontag gegen 14:55 Uhr beobachteten Einsatzkräfte einen 26-jährigen Deutschen, als er sein Auto auf dem Burgring in Kempen einparkte. Bei der Kontrolle des Kempeners, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits von seinem Fahrzeug entfernt hatte, ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Zudem stellten die Einsatzkräfte in der Wohnung des Verdächtigen mehrere Gramm Cannabis sicher. Der Mann musste mit zur Blutprobe. Einen Führerschein hat er nicht. Die Ermittlungen dauern an. Um 20:55 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte auf dem Hessenring in Kempen einen 42-jährigen deutschen Autofahrer aus Gelsenkirchen. Auch dieser Autofahrer stand vermutlich unter Cannabiseinfluss und hatte ebenfalls keinen Führerschein. Vermutlich ebenfalls unter Alkohol- und Drogeneinfluss war auf der Neersener Straße in Willich gegen 23:25 Uhr ein 20-jähriger Willicher mit seinem Auto und drei weiteren Fahrzeuginsassen unterwegs. Der deutsch-türkische Autofahrer musste ebenfalls mit zur Blutprobe. Auch er dürfte derzeit keine Fahrerlaubnis haben. Seinen Führerschein hatte die Polizei wegen des Vorwurfs, eine Verkehrsunfallflucht begangen zu haben, vor einiger Zeit sichergestellt. In allen Fällen erstatteten die Einsatzkräfte Strafanzeigen./ah (274)

