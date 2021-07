Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mit Roller gestürzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 01.07.2021 gegen 12:00 Uhr wurde ein 52-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim verletzt. Er befuhr mit seinem Piaggio Roller die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Phillip-Fauth-Straße. Als er die dortigen Gleise überfahren wollte, rutschte er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn aus. Hierbei kam er zu Fall, verletzte sich leicht an seiner Schulter und wurde durch das DRK versorgt. Am Roller entstand kein Sachschaden.

