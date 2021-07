Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Betrunkener Randalierer wird eingewiesen

Altleiningen, Bahnhofsplatz / Hauptstraße- 30.06.2021, 20:30 Uhr (ots)

Mehrere Passanten melden eine alkoholisierte männliche Person im Bereich Bahnhofsplatz. Die Person würde gegen Gegenstände treten und Fahrzeuge auf der Straße anhalten. Er habe sich sogar quer über die Fahrbahn gelegt. Auf Ansprache reagierte der Mann aggressiv. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholeinwirkung (Test: über 4 Promille) fest. Laut Zeugenangaben fiel der 28-Jährige in den letzten Tagen bereits durch Alkoholkonsum am Bahnhof Altleiningen auf. Der Mann musste wegen Eigengefährdung in eine Klinik eingewiesen werden.

