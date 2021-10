Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aggressiver Mann aus Wohnung verwiesen

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (05.10.2021), gegen 21:30 Uhr, verständigte eine aufmerksame Zeugin im Stadtteil Süd die Polizei, da sie lautstarke Streitigkeiten aus einer benachbarten Wohnung hörte. Wie die alarmierten Polizeibeamten ermittelten, war in der Wohnung ein Streit eines Paares eskaliert. Ein 26-Jähriger habe im Verlauf des Streites Möbel beschädigt und seine Partnerin angegriffen. Er wurde aus der Wohnung verwiesen, verhielt sich jedoch weiterhin so aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

Die Polizei appelliert: Handgreiflichkeiten in einer Beziehung sollte nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0621 5292536. Weitere Beratungsangebote finden Sie bei der Stadt Ludwigshafen https://www.ludwigshafen.de/buergernah/chancengleichheit/gleichstellungsstelle/gewalt-gegen-frauen/beratungsangebote.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell