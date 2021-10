Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (05.10.2021), gegen 14:00 Uhr, wurde der Geldbeutel einer Seniorin in der Pettenkoferstraße gestohlen. Zwei Männer hätten vorgegeben bei der Seniorin etwas in den Briefkasten werfen zu wollen und stahlen bei der Gelegenheit vermutlich den Geldbeutel der Frau aus ihrem Rucksack. Den Rucksack trug sie zu diesem Zeitpunkt auf dem Rücken. Evtl. waren die Männer mit der Seniorin zusammen in der Straßenbahn und folgten ihr von der Haltestelle Heinrich-Ries-Halle bis zur Pettenkoferstraße.

Die Männer seien ca. 30 Jahre alt, von großer Statur gewesen, hätten einen dunklen Teint und trugen dunkle Kleidung.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Männern machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell