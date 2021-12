Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Eppingen-Elsenz: Eine verletzte Person und hoher Sachschaden

Durch den Zusammenprall zweier Fahrzeuge bei Eppingen-Elsenz wurde am Samstagmittag eine Person verletzt und es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Gegen 12.15 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem KIA Sportage die Landesstraße 552. An der Einmündung zur Landesstraße 551 bog er nach links ab, übersah jedoch den bevorrechtigten und aus Richtung Waldangelloch kommenden VW Polo einer 27-Jährigen. Die beiden Pkw prallten im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Der 56-Jährige und sein 12-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Insgesamt entstand circa 16.000 Euro Sachschaden.

Bad Rappenau: Betrunkener Unfallverursacher

Ein 37-Jähriger verursachte in der Nacht auf Samstag einen Verkehrsunfall in Bad Rappenau und fuhr davon. Der Mann befuhr gegen 22.30 Uhr mit seinem BMW X3 die Johann-Strauß-Straße und prallte mit seinem Wagen gegen einen ordnungsgemäß geparkten Hyundai. Durch die Wucht des Unfalls wurde der abgestellte Wagen auf einen davor geparkten Nissan Micra aufgeschoben. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr der 37-Jährige davon. An der Unfallstelle verlor er jedoch eines seiner beiden Kennzeichen. Die alarmierten Polizeibeamten besuchten den Mann circa 30 Minuten später an seiner Wohnanschrift. Hierbei stellten sie fest, dass der 37-Jährige betrunken war. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1,5 Promille. Daraufhin ging es für den Mann in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 13.000 Euro.

Eppingen-Richen: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich am Sonntag unbemerkt Zutritt zu einem Wohnhaus in Eppingen-Richen. Die Unbekannten begaben sich zwischen 16.30 Uhr und 19.15 Uhr zu dem Haus im Meisenweg und brachen eine Tür auf, um ins Innere zu gelangen. Dort durchwühlten sie das Inventar und nahmen mehrere Gegenstände mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07131 1044444 zu melden.

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch -Zeugen gesucht

Unbekannte drangen vergangene Woche in die Räume einer Firma in Heilbronn-Neckargartach ein. Zwischen Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, und Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und betraten so das Firmengebäude in der Mühlrainstraße. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten sowie das Inventar und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Zudem verursachten die Täter Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich beim Polizeiposten Neckargartach unter der Telefonnummer 07131 28330 zu melden.

Heilbronn: Zwei geparkte Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

An einem in Heilbronn geparkten Auto entstand am Freitagnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Besitzer hatte seinen VW T7 in der Neckargartacher Straße abgestellt. Eine unbekannte Person touchierte zwischen 12.45 Uhr und 13.15 Uhr vermutlich mit einem Fahrzeug den geparkten Wagen. Der Unfallverursachende hinterließ keine Mitteilung und informierte auch nicht die Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Ein weiterer Pkw wurde zwischen Freitag, gegen 18 Uhr, und Samstag, gegen 14.45 Uhr, in Heilbronn beschädigt. Der Audi A3 stand innerhalb dieses Zeitraums in der Schultheiß-Pfau-Straße. Die unbekannte Person stieß vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren gegen den geparkten Audi. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Fahrer oder die Fahrerin davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Zwei verletzte Personen und rund 20.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Freitagabend in Heilbronn. Gegen 21 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Land Rover die Bundesstraße 27 aus Richtung Neckarsulm kommend. An der Kreuzung zur Industriebrücke/Binswanger Straße bog der Mann mit seinem Gefährt nach links ab und übersah vermutlich, dass die Ampel für ihn rotes Licht zeigte. Der Land Rover prallte im Kreuzungsbereich mit einem auf der Neckarsulmer Straße (Bundesstraße 27) fahrenden Mercedes eines 48-Jährigen zusammen. Durch die Kollision wurden der Mercedes-Fahrer und sein Beifahrer leicht verletzt. Die beiden Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter touchierte am Samstagnachmittag mit seinem Auto einen in Heilbronn geparkten Pkw. Gegen 14 Uhr stellte der Paketzusteller seinen Transportwagen der Marke "Ford" in der Alexanderstraße ab, um eine Sendung auszuliefern. Als er wenige Minuten später zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung. Der oder die Unbekannte touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den Ford und verursachte dabei circa 1.000 Euro Sachschaden. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern, fuhr die unbekannte Person mit seinem Gefährt davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, in Verbindung zu setzten.

Heilbronn: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Circa 2.000 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person am Freitagnachmittag an einem geparkten Auto. Zwischen 14 Uhr und 15.45 Uhr zerkratze die oder der Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand das in der Lohtorstraße abgestellte Auto. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden vom Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Heilbronn: In Recyclinghof eingebrochen

Vier Männer verschafften sich in der Nacht auf Samstag Zutritt zu dem Recyclinghof "Schwabenhof" in Heilbronn und brachen mehrere Container auf. Gegen 22 Uhr kletterten die Tatverdächtigen im Alter von 20 und 21 Jahren über den Zaun der Anlage in der Lise-Meitner-Straße. Anschließend öffneten sie gewaltsam zwei Container, in denen sich Elektrogeräte befanden. Ein Zeuge hörte laute Geräusche auf dem Gelände des Recyclinghofes und alarmierte die Polizei. Als die verständigten Polizeibeamten ankamen, versuchten die Männer zu flüchten. Drei der vier Diebe konnten vorläufig festgenommen werden. Einem der Tatverdächtigen gelang die Flucht. Nach Ende der strafprozessualen Maßnahmen wurde die drei Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu. Zeugen, die Hinweise zu dem vierten Tatverdächtigen oder Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Bad Friedrichshall-Hagenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Donnerstag oder Freitag mit einem Fahrzeug ein Auto in Bad Friedrichshall-Hagenbach und fuhr davon. Zwischen Donnerstag um 18 Uhr und Freitag, gegen 21.45 Uhr, touchierte das unbekannte Gefährt den in der Hausäckerstraße / Hagenbacher Straße geparkten Audi A1. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Erlenbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Freitagnachmittag mit einem Fahrzeug ein Auto in Erlenbach und fuhr davon. Zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den in einer Parkbucht vor der Josef-Schwarz-Schule in der Georg-Ohm-Straße geparkten Opel Zafira. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Untergruppenbach: Auffahrunfall

Das Ergebnis eines Auffahrunfalls sind eine verletzte Person und rund 15.000 Euro Sachschaden. Am Freitagmorgen befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Peugeot die Landesstraße 1111 bei Untergruppenbach. An der Kreuzung zur Kreisstraße 2155 fuhr er einem verkehrsbedingt an der dortigen Ampel stehenden Hyundai einer 27-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Hyundai gegen einen Ampelmast gestoßen. Die 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Löwenstein: Frontalzusammenstoß

Seit Sonntag steht ein 18-Jähriger unter dem Verdacht einen Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Drogen bei Löwenstein verursacht zu haben. Der junge Mann war gegen 12.15 Uhr mit seinem BMW auf der Landesstraße 1111 zwischen Vorhof und Unterheinriet unterwegs. Hierbei kam er mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW eines 74-Jährigen. Die Beifahrerin des 74-Jährigen wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer und der 18-Jährige blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sich nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 23.000 Euro. Im Verlauf der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der 18-Jährige berauscht sein könnte. Ein Drogentest verlief positiv. Daraufhin ging es für den BMW-Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Dem 18-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.

