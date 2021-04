Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Tatverdächtiger nach Verfolgung gestellt

Rostock (ots)

Die Einsatzkräfte der Polizei stellten in der Nacht vom 22. April einen Tatverdächtigen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brachte er ein Graffiti an einer Garageneinfahrt in der KTV an.

Auf der Höhe des Friedhofswegs trafen die PolizeibeamtInnen um 2:15 Uhr zwei junge Männer an, die zu Fuß aus Richtung der Arnhold-Bernhardt-Straße kamen. Dort wurde zuvor ein Graffiti an einer Garageneinfahrt festgestellt. Die Männer führten einen Jutebeutel mit Spraydosen mit sich. Als die Einsatzkräfte die Tatverdächtigen ansprechen wollten, liefen diese in Richtung Doberaner Platz davon. Nach einer fußläufigen Verfolgung konnte kurze Zeit später eine der verdächtigen Personen im Lohmühlenweg gestellt werden. Der Mann hatte sich dort auf einem Hinterhof hinter der offenen Tür eines Hausaufgangs versteckt.

Der 25-jährige deutsche Tatverdächtige hatte schwarze Farbanhaftungenan seinen Händen, welche durch den KDD gesichert wurden. Im Bereich der Niklotstraße fanden die BeamtInnen einen Jutebeutel, den der Tatverdächtige bei seiner Flucht fallen ließ. Inhalt des Beutels waren mehrere Sprayflaschen, Handschuhe, eine Sturmhaube und ein schwarzer Pullover mit Farbanhaftungen. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf.

