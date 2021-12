Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Brennende Müllpresse

Ein Brand löste am Montagvormittag einen Einsatz der Feuerwehr, Polizei und dem Rettungsdienst aus. Gegen 11.15 Uhr brach ein Feuer in einer Müllpresse eines Supermarktes in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Ursache des Brandes war vermutlich ein Kurzschluss in einem Akku der fälschlicherweise in die Papierpresse geworfen wurde. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ahorn-Eubigheim: Vermisstes Kind - Hubschraubereinsatz

Am Montag suchte die Polizei in Ahorn-Eubigheim nach einem 8-jährigen Kind, das nach der Schule nicht mehr nach Hause gekommen war. Nachdem die Schule für den Jungen gegen 15.30 Uhr endete, sollte er um 16 Uhr aus dem Schulbus in Boxberg aussteigen. Nachdem er jedoch nicht Zuhause ankam, meldete sich die Mutter des Kindes bei der Polizei, woraufhin die Suche nach dem 8-Jährigen begann. Schlussendlich traf man dann Jungen wohlbehalten an. Er saß noch in dem Schulbus. Bei der Suche waren neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber und die Rettungshundestaffel im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell