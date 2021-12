Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Leiter des "Haus des Jugendrechts" verabschiedet

Der Leiter des Haus des Jugendrechts des Polizeipräsidiums Heilbronn, Dieter Ackermann, wurde nach über 40 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Die Verabschiedung fand aufgrund der aktuellen Corona-Lage im kleinen Kreis beim Polizeipräsidium Heilbronn statt. Präsident Hans Becker ließ es sich nicht nehmen, dem Ersten Kriminalhauptkommissar Ackermann persönlich seine Ruhestandsurkunde zu überreichen.

Dieter Ackermann, dessen Karriere 1980 bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen begann, war zuletzt als Leiter des Haus des Jugendrechts eingesetzt. Aufgrund seines umfangreichen und breitgefächerten Erfahrungsschatzes war er auf alle Ermittlungsverfahren und Einsatzlagen bestens vorbereitet. . So sammelte er vorher unter anderem beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen seine Erfahrungen, bevor ihn der Ruf der Kriminalpolizei ereilte. Erster Kriminalhauptkommissar Ackermann wechselte 1989 zur Kriminalpolizei Ludwigsburg, wo er in verschiedenen Dezernaten, als auch in der Führungsgruppe tätig war. Anschließend arbeitete er bei der Kriminalaußenstelle in Bietigheim-Bissingen. Seine Kenntnisse konnte der erfahrene Ermittler dann zwischen den Jahren 2002 und 2005 als Fachlehrer im Bereich Kriminologie und Strafrecht bei der Polizeischule in Böblingen einsetzen. Danach folgte der Wechsel zur damaligen Polizeidirektion Heilbronn, als Leiter des Jugenddezernats bis zum Jahr 2017. Im Anschluss daran war er mit Herzblut an der Gründung des Haus des Jugendrechts Heilbronn maßgeblich beteiligt, welches er mit hoher Motivation und viel Engagement bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand erfolgreich leitete. Er verstand es mit Bravour die beteiligten Institutionen des Haus des Jugendrechts, die Staatsanwaltschaft Heilbronn, die Stadt Heilbronn und das Amtsgericht Heilbronn für das Ziel der Bekämpfung und Verhinderung von Jugendkriminalität zu vereinen. Mittlerweile ist das Haus des Jungendrechts Heilbronn ein Musterbeispiel für die Gründung weiterer gleichgelagerter Einrichtungen in Baden-Württemberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell