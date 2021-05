Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180521-355: Falsche Personalienangabe nützte nichts

Gummersbach (ots)

Mit der Angabe falscher Personalien versuchte am Montag (17. Mai) ein 25-Jähriger aus Gummersbach den Umstand zu vertuschen, dass er keine Fahrerlaubnis hat. Gegen 14.20 Uhr war der Gummersbacher auf der Vollmerhauser Straße in eine Polizeikontrolle geraten, hatte aber weder einen Ausweis noch einen Führerschein dabei. Weil er keine Fahrerlaubnis besitzt, gab er der Polizei gegenüber die Personalien eines Bekannten an. Die Beamten hegten aber Zweifel an der Richtigkeit der Angaben und nahmen den 25-Jährigen mit auf die Wache. Bei der Ankunft trafen sie zufällig auf eine Kriminalpolizistin, die den jungen Mann aus einem vorherigen Verfahren kannte, so dass der Schwindel schnell aufgeflogen war. Zudem führten die Beamten einen Drogenvortest durch; dieser fiel postitiv aus, so dass gegen den Gummersbacher nun auch ein Verfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss läuft.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell