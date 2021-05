Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170521-353: Nach Unfall - Fahrer eines weißen Transporters gesucht

Gummersbach (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Hohe Straße / Winterbeckestraße ist am Mittwoch (12. Mai) ein grauer VW Golf erheblich beschädigt worden. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Unfallverursacher. Gegen 18 Uhr fuhr ein 47-jähriger Kölner mit seinem grauen VW Golf auf der vorfahrtsberechtigten Hohe Straße. Nach Angaben des Kölners bog der Fahrer eines großen weißen Kastenwagens von rechts aus der Winterbeckestraße kommend auf die Hohe Straße ein und kollidierte dort mit dem Golf des Kölners. Dabei entstand an der Beifahrerseite des Golfs erheblicher Sachschaden. Beide Fahrer einigten sich darauf, zu einem nahegelegenen Parkplatz an der Stadthalle zu fahren, um dort alles weitere zu besprechen. Der Kölner drehte, fuhr zu dem Parkplatz, traf dort allerdings nicht auf den anderen Unfallbeteiligten. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war etwa 1,70 Meter groß und hatte kurze dunkle Haare. Er war unterwegs mit einem weißen Transporter, vermutlich einem Paket-Auslieferungsfahrzeug.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

