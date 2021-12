Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.12.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Schwarzach: Geparkter Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

An einem in Schwarzach geparkten Auto entstand am Montagvormittag Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Besitzerin hatte ihren Skoda Fabia in der Schwanheimer Straße abgestellt. Eine unbekannte Person touchierte zwischen 10 Uhr und 12 Uhr vermutlich mit einem Fahrzeug den geparkten Wagen. Der Unfallverursachende hinterließ keine Mitteilung und informierte auch nicht die Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell