Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einladung: Infoabend Polizeiberuf

Ludwigshafen (ots)

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bietet einen Infoabend für alle am Polizeiberuf Interessierte an, die sich noch in der Berufsorientierung befinden.

Wann: Freitag, 28.01.2022, um 17:00 Uhr

Wo: Polizeipräsidium Rheinpfalz, Eingang: Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen

Anmeldeschluss: 21.01.2022

Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 werden den Polizeiberuf vorstellen und alle Fragen beantworten.

Anschließend wird es noch eine Vorführung der Diensthundestaffel geben.

Aufgrund begrenzter Kapazitäten und Einhaltung von Abstandsvorschriften ist eine Voranmeldung erforderlich unter folgender Mailadresse:

piludwigshafen1.einstellungen@polizei.rlp.de

Die Anmeldung muss unter Angabe der Personenanzahl sowie der Namen erfolgen.

Weiterhin weisen wir darauf hin, dass eine Teilnahme nur unter der 3G-Regelung möglich ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell