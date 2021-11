Polizei Bielefeld

POL-BI: Außenspiegel entwendet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte / Theesen - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 25.11.2021, mehrere Außenspiegel. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 19:00 Uhr am Mittwoch und 07:30 Uhr am Donnerstag stahlen die Diebe in der Wallenbrücker Straße, im Bereich Diebrocker Straße, Außenspiegelgläser eines Audi A6.

Zwischen 18:30 Uhr und 08:30 Uhr entwendeten die Unbekannten in der Straße Im Bergsiek, Höhe Opalstraße, die Außenspiegel eines 4er BMW.

Des Weiteren bauten die Diebe zwischen 23:30 Uhr und 11:00 Uhr in der Kurze Straße, im Bereich Jöllenbecker Straße, die Außenspiegelgläser eines 5er BMW ab.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell