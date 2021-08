Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Auto beschädigt und geflüchtet

Oberkirch (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unfall zu etwa 1.000 Euro Sachschaden geführt. Ein Seat stand auf einem Parkplatz eines Lokals in der Appenweierer Straße, als der 59 Jahre alte Besitzer des Wagens einen lauten "Knall" vernahm. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein Renault beim Ausparken gegen das Auto stieß und anschließend davonfuhr. Das flüchtige Fahrzeug wurde von der Bundespolizei an der Grenze Kehl/Straßburg festgestellt und die Fahrerin kontrolliert. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen gegen die 24 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacherin aufgenommen.

/ph

