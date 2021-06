Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Bäckerei in Hohenkirchen - Hinweise an die Polizei im Wangerland

Hohenkirchen (ots)

Am Sonntag, 20.06.2021, 05:15 Uhr, warf ein bisher unbekannter Täter ein Oberlicht eines Anbaus einer Bäckerei im Wangerland in der Jeversche Straße ein und erlangte so einen Schlüssel zur angrenzenden Tür zur Bäckerei. Vermutlich muss der Täter bemerkt haben, dass sich bereits Personal in der Bäckerei befand und ließ von seinem Vorhaben ab, die Räumlichkeiten der Bäckerei zu betreten. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Der Schlüssel wurde entwendet. Zeugen des Sachverhaltes melden ihre Beobachtungen bitte an die Polizeistation im Wangerland 04463 80891-0.

