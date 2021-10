Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

In der Zeit von Freitag, 13.10.21, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 14.10.21, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ausparken, den in der Emy-Roeder-Straße ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf. Am Golf entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

