Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aufdringliches Pärchen bestiehlt Seniorin in Weimar: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Ahnatal-Weimar (Landkreis Kassel): Ein aufdringliches und handgreifliches Pärchen hat am Samstagvormittag in der Straße "Im Kreuzfeld" in Ahnatal-Weimar eine hochbetagte Seniorin bestohlen. Die unbekannte Täterin hatte die 92 Jahre alte Frau gegen 10:45 Uhr auf offener Straße plötzlich bedrängt und in gebrochenem Deutsch hektisch auf sie eingeredet. Anschließend packte sie die Rentnerin am Kragen und zog sie kräftig von ihrem Rollator weg. Diesen Moment nutzte der Komplize aus und klaute offenbar die Geldbörse aus der auf dem Rollator abgelegten Handtasche. Unmittelbar danach ging das Pärchen in Richtung "Am Kammerberg" weg. Die 92-Jährige musste anschließend das Fehlen ihres Portemonnaies mitsamt Bargeld und Ausweispapieren feststellen und rief die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern führte leider nicht mehr zum Erfolg.

Zu den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Frau: ca. 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, untersetzte Statur, südosteuropäisches Äußeres, dunkler Stoffmantel, tiefe Stimme mit Akzent, grüner oder blauer Mund-Nasen-Schutz

Mann: ca. 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, untersetzte Statur, südosteuropäisches Äußeres, dunkle Jacke oder Mantel, dunkle Schirmmütze, grüner oder blauer Mund-Nasen-Schutz

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf das beschriebene Pärchen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

