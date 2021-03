Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Autoaufbrüche, Scheiben eingeschlagen

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (17.03.21) und Donnerstag (18.03.21) sind im Stadtgebiet an zwei Pkw die Scheiben eingeschlagen und Gegenstände entwendet worden. An der Habichtsstraße ist in der Nacht zu Mittwoch zwischen 22.00 Uhr und 08.00 Uhr ein grauer Ford Focus aufgebrochen worden. Der Wagen parkte am Straßenrand. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe an der Beifahrertür ein und stahlen eine Geldbörse. An der Disselbergstraße stahlen Unbekannte aus einem Firmenfahrzeug ein Mäppchen, das hinter der Sonnenblende steckte. Die Täter schlugen in der Zeit zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 05.30 Uhr, die Scheibe der Fahrertür ein. So gelangten sie ins Innere weißen VW-Transporters. Hinweise auf den oder die Täter gibt es in beiden Fällen nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Rheine entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell