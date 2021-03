Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brennende Müllcontainer auf Supermarkt-Gelände

Greven (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (18.03.21) haben zwei Müllcontainer mit Restmüll auf dem Gelände eines Lidl-Markts an der Saerbecker Straße gebrannt. Ein unbekannter Zeuge meldete das Feuer gegen 04.55 Uhr bei der Polizei. Als diese am Brandort eintraf, standen die beiden Container im Vollbrand. Auch eine angrenzende Spundwand hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte ein weiteres Übergreifen auf die Wand verhindern. Die Müllcontainer brannten vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 3.000 Euro. Wie genau die Restmüllbehälter in Brand gerieten, ist unklar. Hinweise auf mögliche Täter gibt es nicht. Zeugenhinwiese nimmt die Polizei in Greven entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

