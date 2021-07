Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt

Fußgänger von Fahrzeug erfasst und verletzt

Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Ersten Ermittlungen zufolge trat der 32-jährige Fußgänger unachtsam vom Gehweg auf die Fahrbahn und wurde hierbei vom Außenspiegel eines heranfahrenden Citroen mit Anhänger erfasst. Hierbei kam der Fußgänger zu Fall und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Fußgänger wurde nach erfolgter Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme musste kurzzeitig der Luisenring in Fahrtrichtung Parkring gesperrt werden. Am Gespann des 40-jährigen Citroen-Fahrers entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell