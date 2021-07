Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Personenrettung nach medizinischem Notfall - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Seit ca. 16.00 Uhr befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Straße Freiheitsplatz in Mannheim-Almenhof im Einsatz. In dem Mehrfamilienhaus muss eine männliche Person nach medizinischem Notfall aus einem Fenster im 2. OG geborgen werden. Um eine reibungslose Rettung zu gewährleisten kommt es teils Straßensperrungen. Größere Verkehrsbehinderungen sind bislang nicht bekannt. Über den Gesundheitszustand des Betroffenen ist derzeit nichts bekannt.

