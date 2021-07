Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Mann bedroht und schlägt Frau auf Spielplatz - Polizist versetzt sich in den Dienst und wird ebenfalls angegriffen

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr kam es auf einem Spielplatz in der Birkenauer Straße in Mannheim-Käfertal zu unschönen Szenen. Der 44-jährige ehemalige Lebensgefährte einer 39-jährigen Frau aus Mannheim, erschien trotz gerichtlichen Annäherungsverbotes auf dem dortigen Spielplatz und bedrohte diese zunächst verbal. Im Anschluss daran schlug er der Geschädigten mit der Faust in den Bauch. Ein Polizeibeamter, der sich zu diesem Zeitpunkt außer Dienst befand, sah diesen Vorgang, versetzte sich in den Dienst und versuchte den Beschuldigten von einer weiteren Tatausführung abzuhalten. Unter Gegenwehr gelang es dem Beamten den 44-jährigen Beschuldigten zu Boden zu ringen, während weitere Passanten über Notruf die Polizei verständigten. Als die erste Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Käfertal vor Ort eintraf, versuchte der Beschuldigte den ersten Beamten zu ergreifen, wodurch dieser eine Verletzung an einem Finger davontrug. Erst nach Einsatz einer zweiten Streife konnte er festgenommen und zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf das Polizeirevier Mannheim-Käfertal verbracht werden. Da der Verdacht der Beeinflussung durch berauschende Mittel bestand und ein entsprechender Vortest diesen erhärtet hatte, wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen und erfolgter Gefährderansprache, wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben und beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort waren, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter 0621/718490 in Verbindung zu setzen.

