Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 10.02.2022

Goslar (ots)

Seesen

-B 243 Rhüden/Bornhausen

Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall vom 09.02.2022 auf der B 243

Unsere bisherigen Mitteilungen in der Sache: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5142186 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5142596

Der Frontalzusammenstoß auf der B 243, bei dem gestern früh eine 51-jährige Frau aus Bockenem verstarb und weitere vier Personen schwer verletzt worden waren, hat leider ein weiteres Todesopfer gefordert. Der 19-jährige Fahrer des nach letztem Ermittlungsstand unfallverursachenden VW Passat erlag gestern Abend seinen schweren Verletzungen.

Die 20-Jährige, die auf der Rücksitzbank des Passats gesessen hatte, dürfte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht mehr in Lebensgefahr befinden. Die beiden ebenfalls schwer verletzten Insassen des VW Transporters befinden sich ebenfalls auf dem Weg der Genesung.

Der Vorgang wird mit dem aktuellen Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft Braunschweig vorgelegt, die aufgrund des Todesfalls des 19-Jährigen über den Fortgang des Verfahrens entscheiden wird.

Weitere Rückfragen werden dementsprechend von der dortigen Pressestelle beantwortet.

Goslar / Oker

- Brand eines Altpapiercontainers

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch, 09.02.2022, gegen 16:15 Uhr, der Inhalt eines im Kästeweg abgestellten Altpapiercontainers in Brand. Der Container wurde durch die Feuerwehr umgehend gelöscht. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

Bad Harzburg

- unter Drogeneinfluss mit LKW unterwegs

Am Mittwoch, 09.02.2022, um 11:10 Uhr, wurde ein 34-jähriger Staßfurter mit seinem Lkw in der Nordhäuser Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle verlief ein Drogentest positiv auf THC und Speed. Im weiteren Verlauf wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Liebenburg

- Kellerbrand

Am Mittwoch, 09.02.2022, gegen 14 Uhr, kam es in der Unteren Dorfstraße in Ostharingen zu einem Kellerbrand. Aus bisher unbekannter Ursache gerieten dort abgelegte Möbel in Brand. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte die Brandstelle zeitnah und vollständig ablöschen. Personen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 Euro.

Bettingerode

- Brand von Wertstofftonnen - Ergebnis der gutachterlichen Untersuchung liegt vor

Am 18.01.2022 kam es in Bettingerode zu einem Brand von Wertstofftonnen. Die damalige Pressemeldung kann hier abgerufen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5125440

Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen liegt nun das Ergebnis der gutachterlichen Untersuchung der Brandstelle vor.

Hier wurde nach dem Ergebnis der gutachterlichen Untersuchung als Brandausbruchstelle die in der Nähe des Carports abgestellte Biotonne festgestellt.

Der Vorgang befindet sich derzeit in Vorlage bei der StA Braunschweig, die nun bewerten wird, ob hier eine evtl. fahrlässige strafrechtliche Verantwortlichkeit anzunehmen ist und über den Fortgang des Verfahrens entscheiden wird.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell