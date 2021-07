Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.07.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Neuenstein: VW überschlagen

Der Wagen eines 25-Jährigen überschlug sich am Mittwochmorgen auf einer Landstraße bei Neuenstein. Der junge Mann fuhr gegen 10.30 Uhr auf der L1046, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen VW verlor und von der Fahrbahn abkam. Im Straßengraben überschlug sich der Golf und kam knapp 60 Meter weiter auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden in bislang noch unbekannter Höhe.

Neuenstein: Einbruch in Wohngebäude

Einbrecher stiegen am späten Dienstagabend in ein Wohnhaus in der Schloßstraße in Neuenstein ein. Die Täter gelangten wohl gegen 23 Uhr über einen ehemaligen Laden in das Gebäude. Dort brachen die Unbekannten eine Verbindungstüre zu einer Wohnung auf und durchsuchten das Innere. Als die Bewohnerin, die sich zum Zeitpunkt des Einbruchs im ersten Stock befand, auf die Einbrecher aufmerksam wurde, flüchteten diese unerkannt. Zeugen, die am Dienstagabend rund um die Schloßstraße verdächtige Beoobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

