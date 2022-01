Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.01.2022

Goslar (ots)

Bad Harzburg-Bettingerode

- Brand von Wertstofftonnen

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am 18.01.2022, gegen 22:00 Uhr die vor einem Einfamilienhaus in der Lochtumer Str. abgestellten Abfall-/Wertstoffbehälter in Brand. Im weiteren Verlauf wurde auch das hölzerne und mit dem Wohnhaus verbundene Carport in Mitleidenschaft gezogen.

Durch das schnelle Eingreifen der eingesetzten Feuerwehren aus Bad Harzburg und Bettingerode konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 10.000 Euro.

Der Zentrale Kriminaldienst in Goslar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

Wiedelah

- Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 18.01.2022, um 17:30 Uhr, wurde ein 20-jähriger Goslarer in seinem Suzuki Swift in der Lange-Wilhelm-Straße kontrolliert. Aufgrund des Verhaltens des Fahrers wurde ein Drogentest durch geführt, der positiv auf THC verlief.

Nach Bekanntgabe des Ergebnisses räumte der Goslarer den Konsum von THC ein, sodass eine Blutprobenentnahme veranlasst und ihm die Weiterfahrt untersagt wurde.

GS-Oker

- Kennzeichendiebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 17.01.22, 14:00 Uhr - 18.01.22, 09:30 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen GS-HF 67 von einem in der Siedlerstraße abgestellten Renault Twingo.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 05321 339-0 zu melden.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell