POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Verkehrsunfall am Montag, den 17.01.2022, 07.50 Uhr: Der 75jährige Fahrer eines Subaru befuhr mit seinem Pkw die K 70 von Harlingerode in Richtung Oker. Auf gerader Strecke geriet er aus derzeit nicht geklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen und überfuhr einen Leitpfosten. Dabei verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam dann nach links von der Fahrbahn ab und hinter einem Graben auf der Grünfläche zum Stehen. Durch den Unfall wurden der Fahrer und die Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von ca. 10000 Euro.

Verkehrsunfall mit Flucht:

Ein bislang unbekannter Verursacher stieß mit seinem Fahrzeug am Montag, den 17.01.2022, zwischen 13.15 Uhr und 15:15 Uhr, vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz an der Hauptstraße in Bettingerode gegen den Zaun des Grundstückes Nr. 9 und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1000,- Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können sollten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg melden.

