Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Diebstahl eines Katalysators:

Im Tatzeitraum von Mittwoch, den 12.01.2022, 12.00 Uhr, bis Montag, den 17.01.2022, 08.30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter an einem grauen Opel Astra der Katalysator abgetrennt. Der Pkw parkte in der Bäckerstraße in Höhe Nr. 11 auf dem dortigen Parkplatz. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300,- Euro.

Sachbeschädigungen in Harlingerode:

Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Mittwoch, den 12.01. 2022, 18.00 Uhr, bis Montag, den 17.01.2022, 10.30 Uhr, an einem in der Bruchstraße parkenden blauen Skoda auf unbekannte Weise den rechten Außenspiegel. Schadenshöhe schätzungsweise 250,- Euro. In räumlicher Nähe dazu wurde zwischen Sonntag, den 16.01.2022, 14.30 Uhr, bis zur Feststellung am Montag, den 17.01.2022, 07.00 Uhr, im Freizeitzentrum durch unbekannte Täter die Scheibe zur Eingangstür sowie eine Fensterscheibe auf der Nordseite des Gebäudes auf unbekannte Weise beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Zeugen die Hinweise zu den Vorfällen geben können werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Tel. 05322-911110.

