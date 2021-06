Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Fahrzeug in Brand geraten

Geeste (ots)

Am Montagmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz auf der A31 in Geeste alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es während der Fahrt in Richtung Oberhausen gegen 12.30 Uhr zu einem Brand im Motorraum eines Renault Megan. Der Fahrzeugführer konnte das Auto noch rechtzeitig auf dem Seitenstreifen abstellen und sich in Sicherheit bringen, ehe das Feuer auf den gesamten Pkw überging. Die Schadenshöhe steht bisher noch nicht fest.

