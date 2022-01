Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 16.01.2022

Doppelter Erfolg für die Polizei Seesen

In der Nacht zum 16.01.2022 kam es im Bereich der Stadt Seesen zu zwei Hausfriedensbrüchen in leerstehenden Gebäuden, sog. "Lost Places". In beiden Fällen gelang es den eingesetzten Polizeibeamten jeweils zwei Personen festzustellen, die sich unberechtigt in den Gebäuden aufgehalten haben. Die Personalien der Beschuldigten wurden festgestellt und die Personen wurden nach möglichem Diebesgut durchsucht. Im Rahmen der Durchsuchung eines Beschuldigten wurde ein verbotener Schlagring aufgefunden. Entsprechende Strafverfahren wurden durch die Polizei Seesen eingeleitet.

Diebstahl und Unterschlagung

Im Bereich der Straße "Am Sweenhof" in Münchehof kam es am 15.01.2022 zum Diebstahl eines Edelstahltopfes vom Grundstück des Geschädigten. Der Topf wurde vermutlich durch reisende Altmetallsammler unberechtigt entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50EUR.

Des Weiteren zeigte, ebenfalls am 15.01.2022, eine Seesener Verleihfirma die Unterschlagung zweier E-Bikes an. Die Beschuldigten hätten zwei jeweils ca. 4500EUR teure Fahrräder am 13.01.2022 ausgeliehen, jedoch nicht bis zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgebracht. Auch in diesen Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

