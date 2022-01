Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 14.01.2022

Goslar (ots)

Zeugenaufruf

Braunlage. Am Mittwoch, den 12.01.2022, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz Hexenritt in Braunlage auf der Parkebene 6 (2. Parkebene vom Zugang zu den Liftanlagen aus gesehen), ein schwarzer BMX X 3 mit BRL-Kennzeichen nicht unerheblich am Kotflügel vorne rechts beschädigt. Ein bislang Unbekannter stieß in einer Höhe von 1 Meter, vermutlich mit einem Snowboard oder Ski gegen den Kotflügel. Dabei entstand eine Delle mit einem ca. 2 cm tiefen Kratzer im Lack. Anschließend verließt der Unbekannte die Örtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person und seiner Beteiligung zu ermöglichen.

Die Polizei Braunlage bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich bei der Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 zu melden.

i. A. Pauls, POK

