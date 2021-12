Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall

Landau- Schloßstraße, 30.12.2021 (ots)

Eine kurze Unachtsamkeit reichte aus, dass ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades am Donnerstagabend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ein PKW-Fahrer befuhr hinter dem Leichtkraftrad die Schloßstraße in Landau in Fahrtrichtung Marienring. Der 16-Jährige musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies nahm der 60-Jährige Fahrer des hinter ihm fahrenden PKW zu spät wahr und fuhr auf das Leichtkraftrad auf. Der 16-Jährige stürzte und musste aufgrund einer leichten Kopfverletzung vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss in ein Landauer Krankenhaus verbracht werden.

