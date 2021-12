Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von "Wegweiser" Germersheim, Pater Bruno Moos Straße Freitag, 31.1.22021, 7.30 Uhr

Germersheim (ots)

"Wo geht's bitteschön nach Hördt?" Diese Frage müssen sich jetzt Ortsunkundige stellen, nachdem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das "Wegweiser"-Schild in der Pater Bruno Moos Straße in Germersheim-Sondernheim abgeschraubt und entwendet wurde.

Die Polizei Germersheim nimmt Zeugenhinweise unter 07274-9580 oder unter Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell