POL-PDLD: Edenkoben - Standkontrolle

Edenkoben (ots)

Am Nachmittag des 29.12.2021 wurde in der Luitpoldstraße eine Standkontrolle durchgeführt. Innerhalb einer Stunde musste drei Fahrzeugführern wegen Fahrzeugmängeln ein Mängelbericht ausgestellt werden, ein Fahrzeugführer wurde hierbei wegen einer abgelaufenen Hauptuntersuchung zusätzlich verwarnt. Drei weitere Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt, da sie nicht angeschnallt waren. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige handelte sich ein Fahrzeugführer ein, da er während der Fahrt das Mobiltelefon benutzte. Er wird sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg einstellen müssen. Ein Strafverfahren wurde gegen einen E-Scooter-Fahrer eingeleitet, da er nicht über die nötige Haftpflichtversicherung verfügte. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

