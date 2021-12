Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Laserkontrolle kurz vor Jahresende

Germersheim (ots)

Heute Morgen führte die Polizei Germersheim zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. In dem Zeitraum von 08:20 Uhr bis 09:40 Uhr waren in der Josef-Probst-Straße insgesamt 15 Autofahrer zu schnell. Den Spitzenreiter erwarten mit 74 km/h ein Bußgeld von 115 Euro und ein Punkt. Bei einer Kontrolle in der Straße Am Unkenfunk hielten sich zwischen 11 und 12 Uhr dann nochmal elf Autofahrer nicht an die erlaubten 30 km/h.

