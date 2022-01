Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg v. 16.01.2022

Goslar (ots)

Verstoß gegen die 2Gplus-Regel bei Gaststättenbesuch Samstag, 15.01.2022, 21.40 Uhr Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Straße Der Betreiber einer Gaststätte bat um Unterstützung durch die Polizei. In seinem Gastraum hielt sich ein 50-jähriger Bad Harzburger auf, der nach Aufforderung durch den Betreiber der Gaststätte keinen gültigen Impfnachweis vorzeigen konnte und somit gegen die zurzeit geltende 2Gplus-Regel verstoßen hatte. Der Betroffene verließ nach Aufforderung die Gaststätte. Zuvor wurden die Personalien des Betroffenen festgestellt. Hierbei wies sich der Betroffene mit einem abgelaufenen Bundespersonalausweis aus. Kurze Zeit später randalierte diese Person auf einem Tankstellengelände in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Der Betroffene wurde durch die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung zu seiner Wohnung verbracht. Gegen den Betroffenen wurden zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie eine Kostenrechnung gefertigt.

Sachbeschädigung an Mehrfamilienhaus

Samstag, 15.01.2022, 22.10 Uhr Bad Harzburg, An der Messinghütte Ein 31-jähriger männlicher Bewohner eines Mehrfamilienhauses An der Messinghütte beschädigt auf Grund einer psychischen Erkrankung mehrere Fenster an diesem. Es erfolgte zunächst eine Ingewahrsamnahme der Person und anschließend eine Einweisung in ein Krankenhaus auf Grund von Fremd- u. Eigengefährdung. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Verkehrsunfälle

Freitag, 14.01.2022, 22.00 Uhr - Sonntag, 16.01.2022, 06.00 Uhr Zuständigkeitsbereich des PK Bad Harzburg Im o.a. Zeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des PK Bad Harzburg fünf Verkehrsunfälle. Bei vier Unfällen kam es zum Zusammenstoß mit Wildtieren (Reh oder Wildschwein). Bei dem anderen Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 4, Fahrtrichtung Bad Harzburg zum Harzburger Dreieck, infolge zu geringen Sicherheitsabstandes zu einem Auffahrunfall. Es entstand bei den Unfällen ein Gesamtschaden von ca. 21.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell