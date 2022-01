Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.01.2022

Goslar (ots)

Goslar

- Diebstahl mehrerer Felgensätze

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 15.01.2022, 19 Uhr, bis Sonntag, 16.01.2022, 18 Uhr, gewaltsam in eine Kfz-Handlung in der Dörntener Straße ein, entwendeten mehrere Felgensätze und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

i.A. Brych, PK

