Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus PKW

Erkelenz-Golkrath (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (24. März), 21 Uhr, und Donnerstag (25. März), 10.30 Uhr, betraten Unbekannte den Hof eines Wohnhauses an der Hochstraße. Anschließend drangen sie in einen dort parkenden PKW ein und entwendeten daraus unter anderem Zeitschriften.

