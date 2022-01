Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht vom 17.01.2022

Goslar (ots)

Hunde mit Rattengift vergiftet

Langelsheim. Erst heute wurde bei der Polizei Langelsheim angezeigt, dass zwei Hunde zwischen dem 06. und 11. Januar 2022 in der Kernstadt Langelsheims durch Rattengift vergiftet wurden. In beiden Fällen bestätigten tierärztliche Diagnosen den Verdacht. Die Hunde konnten gerettet werden und befinden sich auf dem Weg der Besserung. Der Tatort liegt im Bereich Lange Straße - Breite Straße. Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, 05326 7 97878-0

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell