Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Aufmerksamer Nachbar verhindert Einbruch

Wachtendonk (ots)

Am Dienstag (07.12.2021) versuchten Unbekannte gegen 18:15 Uhr in ein Wohnhaus am Schabrockerweg einzudringen.

Der Nachbar, der auf verdächtige Geräusche aufmerksam wurde, betrat das Haus, in das die Täter eindringen wollten mit einem Ersatzschlüssel. Hierbei schlug er die Täter in die Flucht, entdeckte den Einbruchsversuch und informierte die Polizei.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell