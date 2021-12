Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Besitzer von Fahrrad und Rucksack gesucht

Emmerich (ots)

Bereits am Samstag (12.11.2021) wurden in einem frei zugänglichen Garten eines Hauses an der Hühnerstraße ein schwarzes Sportfahrrad der Marke Specialized und ein schwarz-grauer Rucksack mit der Aufschrift "Sportswear" gefunden.

Da sich bislang keine Hinweise auf den Eigentümer der beiden Gegenstände erge3ben haben, bittet die Kripo nun um Hinweise. Wer kann Angaben zur Herkunft oder dem Besitzer des Fahrrads und des Rucksacks machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell