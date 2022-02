Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagebericht der Polizeistation Braunlage vom 09.02.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Braunlage. Am Mittwoch den 03.02. oder am Donnerstag den 04.02.2022 in der Zeit zwischen 12:00 und 12:15 Uhr beschädigte der Fahrer eines Kleintransporters in der Farbe weiß oder beige eine Straßenlaterne und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Fahrer war in Braunlage rückwärts aus einem Stichweg der Straße Am Steinfeld bergauf in die Kreuzung Am Steinfeld / Robert-Roloff-Straße gefahren und stieß hierbei gegen den Mast einer Straßenlaterne und beschädigte diese. Der Verursacher entfernte sich anschließend in Richtung Lauterberger Straße.

An der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden von ca. 300,- Euro.

Wer Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i. A. Pauls, POK

