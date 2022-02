Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Braunlage

Braunlage: Am 08.02.2022 wurde der Polizei Braunlage mitgeteilt, dass es in Braunlage, in der Straße Am Buchholzplatz, zu einer Beschädigung an einem Verkehrszeichen gekommen war. Es wird festgestellt, dass das VZ 267 "Verbot der Einfahrt" mit Zusatzzeichen "Feuerwehr frei" vermutlich durch einen Verkehrsunfall umgeknickt wurde. Das Verkehrszeichen ist zwischen der hinteren Zufahrt des Kik und der Feuerwehrzufahrt aufgestellt. Der entstandene Schaden wird auf 200EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

