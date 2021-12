Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand

Weimar (ots)

Alptraumhaft verlief die vergangene Nacht für eine Familie der Gemeinde Grammetal. Gegen Mitternacht stellte der 43-jährige Hausherr fest, dass es brennt. Wie sich herausstellte, kam es in dem Schornstein zur Entzündung von Ruß, welche in der Folge zum Brand dessen führte. Die vierköpfige Familie verließ umgehend das Haus, die Feuerwehr rückte an. Der Brand konnte ohne weiteres Übergreifen des Feuers oder verursachte Beschädigungen gelöscht werden.

