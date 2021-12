Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf der Straße zusammengestoßen

Weimar (ots)

Am Donnerstagnachmittag missachtete der Fahrer eines Renaults (68) beim Verlassen eines Parkplatzes in Richtung der Erfurter Straße ein Verkehrszeichen. Die Zufahrt zur Erfurter Straße war ihm von dieser Stelle aus nicht erlaubt. Möglicherweise ist dies auch der Grund, weswegen ein aus der Damaschkestraße kommender Fahrer eines Audis (58) den Renault nicht beachtete. Mittig der Kreuzung kam es folglich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In Summe entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Zudem musste der Renault durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

