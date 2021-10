Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Zu spät gebremst

Am Montag kam es in Ehingen zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr fuhr eine 39-Jährige mit ihrem VW Polo in der Hauptstraße. Aufgrund des Verkehrs hielt die Frau an. Das bemerkte eine weitere 39-jährige VW Multivan Fahrerin zu spät. Sie konnte nicht mehr halten und fuhr dem Polo in das Heck. Die Fahrerin des Polo erlitt leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

