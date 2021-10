Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zu spät geparkt

Die Einsicht, sein Auto betrunken gar nicht zu bewegen, kam einem 66-Jährigen am Montag in Heidenheim zu spät.

Ulm (ots)

Gegen 1 Uhr fuhr der 66-Jährige in Heidenheim in der Römerstraße mit seinem Auto. Als er einen Streifenwagen bemerkte, versuchte er mit seinem Auto zügig zu parken. Vermutlich versuchte er dadurch einer Kontrolle zu entgehen. Das schnelle Parken kam den Polizisten verdächtig vor. Sie kontrollierten den Autofahrer. An der Autotür rochen die Polizisten Alkohol. Ein Alkoholtest bestätigte die Vermutung, dass 66-Jährige betrunken fuhr. Daraufhin wurde dem Autofahrer von einem Arzt Blut abgenommen. Er bekommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizei empfiehlt, vor dem Autofahren keinen Alkohol zu trinken. Dies ist gefährlich und führte im Jahr 2020 zu 358 Unfällen im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm.

+++++++

Martin Swiercok/Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell