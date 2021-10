Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zwei Verletzte nach Schlägerei

Am Sonntag eskalierte ein Streit vor einer Biberacher Diskothek.

Ulm (ots)

Gegen 1 Uhr sollen vor einem Gebäude mehrere Personen in Streit geraten sein. Eine Gruppe von vier bis sieben Personen pöbelten zunächst zwei 16 und 22 Jahre alte Männer an. Als der Streit eskalierte, schlugen die Unbekannten auf das Duo ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei aus Biberach (Tel. 07351/4470) sollen zwei Personen Verletzungen erlitten haben. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an.

