Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken und aggressiv

Deutlich zu viel getrunken hatte ein Radler am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 2 Uhr einen betrunkenen Radfahrer an einer Tankstelle in der Illerstraße. Der verhielt sich aggressiv. Die eintreffende Polizei konnte den betrunkenen 31-jährigen Radfahrer an der Örtlichkeit antreffen. Nach einem Alkomattest war klar, dass er deutlich zu viel getrunken hatte und nicht mehr fahrtauglich war. Ein Arzt nahm dem Mann Blut ab und er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

+++++++ 1897154

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell